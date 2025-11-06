"Следите за новостями": в ЕС подтвердили планы ограничить выдачу виз россиянам

"Могу подтвердить, что мы сейчас рассматриваем дополнительные меры в тесной координации с государствами-членами. Но на этом этапе я попрошу вас следить за обновлениями. Мы знаем о сообщениях в СМИ, однако мы никогда не комментируем утечки информации", - сказал Ламмерт.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что еще в 2022 году Евросоюз приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима с Россией.

"Тогда же мы приняли набор рекомендаций для государств-членов, которые предусматривают отказ в приоритете для российских заявителей и сосредоточение на вопросах безопасности и контроля границ. Комиссия внимательно мониторит выполнение этих рекомендаций и работает с государствами-членами для обеспечения их последовательного применения", - рассказал он.

Ламмерт отметил, что количество выданных гражданам России шенгенских виз уменьшилось с более 4 миллионов в 2019 году до примерно 500 тысяч в 2023 году.