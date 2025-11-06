"Следите за новостями": в ЕС подтвердили планы ограничить выдачу виз россиянам

Европейская комиссия подтвердила, что готовит дальнейшие ограничения выдачи шенгенских виз гражданам России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт во время брифинга.
"Могу подтвердить, что мы сейчас рассматриваем дополнительные меры в тесной координации с государствами-членами. Но на этом этапе я попрошу вас следить за обновлениями. Мы знаем о сообщениях в СМИ, однако мы никогда не комментируем утечки информации", - сказал Ламмерт.
Представитель Еврокомиссии напомнил, что еще в 2022 году Евросоюз приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима с Россией.
"Тогда же мы приняли набор рекомендаций для государств-членов, которые предусматривают отказ в приоритете для российских заявителей и сосредоточение на вопросах безопасности и контроля границ. Комиссия внимательно мониторит выполнение этих рекомендаций и работает с государствами-членами для обеспечения их последовательного применения", - рассказал он.
Ламмерт отметил, что количество выданных гражданам России шенгенских виз уменьшилось с более 4 миллионов в 2019 году до примерно 500 тысяч в 2023 году.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Евросоюз готовится еще больше ужесточить визовые правила для граждан России - фактически прекратить выдачу многократных шенгенских разрешений в большинстве случаев.
В случае принятия такого решения россияне, как правило, будут получать только одноразовые визы.
Стоит отметить, что Брюссель уже усложнил получение и сделал дороже визы для россиян, приостановив действие соглашения об упрощении визового режима с Москвой после полномасштабного вторжения России в Украину.
Некоторые страны, в частности, страны Балтии, пошли еще дальше, полностью запретив или строго ограничив россиянам въезд на свою территорию.
Однако выдача виз остается национальной компетенцией, а это означает, что хотя Еврокомиссия может усложнить процесс, она не может ввести полный запрет на въезд для россиян.