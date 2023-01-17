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Будут следить за войной в Украине. В Румынию прибыли разведывательные самолеты НАТО

Иллюстративное фото: в Румынию прибыли разведывательные самолеты НАТО (flickr by Caspar Smit)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 17 января, в Румынию прибыли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Румынии Анхеля Тилвара в Facebook.

"Самолеты-разведчики ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) прибыли в Бухарест, откуда они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях вблизи границы альянса. В условиях незаконной войны России против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов ДРЛО. Румыния и союзники в безопасности", - отметил министр обороны.

При этом, как отмечают румынские СМИ, сегодня на территории страны находятся по меньшей мере три разведывательных самолета НАТО.

Напомним, еще 13 января стало известно, что НАТО планирует перебросить свои разведывательные самолеты из Германии в Румынию.

Также мы писали, что президент Румынии Клаус Йоханнис призвал НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге на фоне войны РФ против Украины.

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НАТОРумынияВойна России против Украины