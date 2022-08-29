Злетів з моста у річку: в Закарпатській області трапилось ДТП, є постраждалі

В Закарпатській області 29 серпня на автошляху між селом Березово та селом Нижній Бистрий автомобіль злетів з моста у річку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС .

"Водій Opel Corsa не впорався з керування та злетів у річку з десятиметрової висоти, з моста де наразі тривають ремонтні роботи. У результаті цього водій, його дружина та донька травмувалися", - йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалось допомогти потерпілим дістатися до карети швидкої. Водій та пасажири наразі перебувають у районній лікарні.