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Слетел с моста в реку: в Закарпатской области произошло ДТП, есть пострадавшие

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Украина, Понедельник 29 августа 2022 18:10
Слетел с моста в реку: в Закарпатской области произошло ДТП, есть пострадавшие Фото: в Закарпатской области произошло авто слетело с моста в реку (t.me/dsns)
Автор: Дмитрий Браславский

В Закарпатской области 29 августа на автодороге между селом Березово и селом Нижний Быстрый автомобиль слетел с моста в реку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГСЧС.

"Водитель Opel Corsa не справился с управлением и слетел в реку с десятиметровой высоты, с моста где сейчас продолжаются ремонтные работы. В результате этого водитель, его жена и дочь травмировались", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось помочь пострадавшим добраться до кареты скорой. Водитель и пассажиры сейчас находятся в районной больнице.

Слетел с моста в реку: в Закарпатской области произошло ДТП, есть пострадавшие

Напомним, что на Прикарпатье произошло ДТП с автобусом. 16 человек получили ранения, в том числе дети, водитель легковушки погиб.

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ДТП Закарпатская область
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