Наступного понеділка в ЄС прийматимуть рішення щодо шостого пакету санкцій проти Росії
Євросоюз наразі не може завершити на рівні послів країн ЄС погодження шостого пакету санкцій проти Росії. Це питання може бути розглянуто наступного понеділка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
За його словами в ЄС продовжують обговорювати шостий пакет санкцій на рівні постійних представників країн-членів.
"Ми продовжуємо працювати над цим, хоча зберігаються певні труднощі. Я сподіваюся, що до наступної зустрічі міністрів, яка відбудеться наступного понеділка, ці труднощі вдасться подолати. Якщо цього не станеться, ми підвищимо рівень обговорення до міністрів закордонних справ під час Ради ЄС", - зазначив Боррель.
Нагадаємо, шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який повинен містити нафтове ембарго, не буде останнім. Є й інші санкції, яких потребує Україна для послаблення Кремля.
Раніше ми повідомляли, Європейський союз близький до узгодження шостого пакету санкцій проти Росії. Обмеження вводяться через військову агресію в Україні.