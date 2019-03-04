До наступного парламенту можуть потрапити до восьми партій

Рейтинги партій близькі до рейтингів їх лідерів, які зараз беруть участь в президентських перегонах

Если бы парламентские выборы в Украине проводились в конце февраля 2019 года, то самые высокие шансы преодолеть 5%-ный барьер имели бы до восьми партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Самый высокий рейтинг имеют партии "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 21,5% тех, кто пойдет на выборы и определился с партией), "Батькивщина" (18,7%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (14,2%), "Оппозиционная платформа - "За життя" (10,5%), "Гражданская позиция" (6,2%), Самопомич - 5,5%.

Близки к прохождению в парламент "Радикальная партия" (4,4%) и "Свобода" (3,7%).

Как отмечают социологи, партии "Слуга народа" и БПП имеют меньшую поддержку, чем Владмир Зеленский и Петр Порошенко, которые участвуют в президентской кампании. Аналогичная ситуация у Анатолия Гриценко и Олега Ляшко. В отличие от Юлии Тимошенко и Андрея Садового, чьи персональные рейтинги хуже, чем показатели "Батькивщины" и "Самопомочи".

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 19-28 февраля 2019 года среди 2500 респондентов. Метод - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы в Украине проходили в конце февраля, самые высокие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Отметим, очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года. Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомощь" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" - 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 7,44%, "Батькивщина" - 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-й барьер.