Наступним у концесію планують передати морський порт Чорноморськ

Міністерство інфраструктури України планує провести наступний концесійний конкурс в морському порту Чорноморськ в Одеській області. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає прес-служба Мінінфраструктури.

За словами Криклія, крім порту Чорноморськ, міністерство готує концесійні конкурси у портах Маріуполя, Бердянська та Одеси.

"Наступний концесійний конкурс буде в морському порту Чорноморськ. Там ми пропонуємо інвесторам контейнерний термінал і поромну переправу. Далі - конкурс в морському порту Одеси, де повинен зацікавити інвесторів пасажирський термінал і готель", - сказав міністр.

Крім цього готуються проекти концесій доріг Львів-Стрий та Львів-Тернопіль, аеропортів Львів, Запоріжжя, Херсон та Чернівці, а також залізничних вокзалів Чоп, Дніпро, Миколаїв, Харків та Хмельницький.

Нагадаємо, 24 січня в концесію катарської компанії "QTerminals" передали морський порт "Ольвія" в Миколаєві. Концесія дозволить отримати бюджету України 3,4 млрд гривень інвестицій з Катару.

До цього у концесію був переданий Херсонський морський торговельний порт. Переможцем тендеру стала компанія "Рисоил-Херсон", яка інвестує близько 300 млн гривень в порт.