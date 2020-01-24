Ще один український порт передали в концесію

Ілюстративне фото (facebook.com/PMHoncharuk)

Концесія дозволить отримати бюджету України 3,4 млрд гривень інвестицій з Катару

Морський порт "Ольвія" в Миколаєві передали в концесію катарської компанії "QTerminals". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука Facebook.

За словами Гончарука, завдяки концесії порту "Ольвія" державний бюджет України отримає 3,4 млрд гривень інвестицій за п'ять років.

"Завершився концесійний конкурс в порту "Ольвія". Переможець - компанія з Катару "QTerminals". Це провідний портовий оператор Катару. Що отримає від договору український бюджет? Щорічні концесійні платежі - 82 млн грн. Інвестиційні зобов'язання - 3,4 млрд гривень (за 5 років). Кошти для розвитку місцевої інфраструктури Миколаївської області - 80 млн грн", - написав Гончарук.

Зазначимо, концесія - це вид договору про створення або реконструкції за рахунок коштів інвестора державних об'єктів, в результаті чого інвестор отримує можливість експлуатувати об'єкт на оплатній основі, збираючи дохід на свою користь.

Раніше в концесію був переданий Херсонський морський торговельний порт. Переможцем тендеру стала компанія "Рисоил-Херсон", яка інвестує близько 300 млн гривень в порт.

Нагадаємо, у Кабміні планують віддати під приватизацію більше 300 об'єктів в 2020 році. У першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів.