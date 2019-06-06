Наступного тижня Зеленський внесе в Раду подання на звільнення Луценка

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський направить до Верховної ради подання щодо звільнення генерального прокурора Юрія Луценка. Про це в ефірі "Право на владу" на 1+1 заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Стефанчук анонсував, що наступного тижня Зеленський направить в Раду вже чотири подання на звільнення посадовців, серед яких опиниться Луценко.

"Що стосується генпрокурора, там юридична конструкція більш складна. Але ми знайшли можливість юридичного обґрунтування. Я глибоко переконаний, що на наступному тижні президент України знову пришле до Верховної ради, але вже не три подання, а чотири. Чотири подання на звільнення, в тому числі подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценко", - заявив представник президента в парламенті.

З його слів, окрім подання на звільнення Генпрокурора будуть повторно внесені подання на звільнення посадовців, які були не підтримані.

"Це три подання, в яких нам відмовили", - додав він.

Нагадаємо, 6 червня Верховна рада України не підтримала відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

РБК-Україна писало, що народні депутати також відмовилися звільняти міністра оборони України Степана Полторака та главу Служби безпеки України Василя Грицака.