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Наступного тижня Зеленський внесе в Раду подання на звільнення Луценка


Всього буде внесено подання на звільнення чотирьох посадовців

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський  направить до Верховної ради подання щодо звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.  Про це в ефірі "Право на владу" на 1+1 заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна. 

Стефанчук анонсував, що наступного тижня Зеленський направить в Раду вже чотири подання на звільнення посадовців, серед яких опиниться Луценко.

"Що стосується генпрокурора, там юридична конструкція більш складна. Але ми знайшли можливість юридичного обґрунтування. Я глибоко переконаний, що на наступному тижні президент України знову пришле до Верховної ради, але вже не три подання, а чотири. Чотири подання на звільнення, в тому числі подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценко", - заявив представник президента в парламенті. 

З його слів, окрім подання на звільнення Генпрокурора будуть повторно внесені подання на звільнення посадовців, які були не підтримані. 

"Це три подання, в яких нам відмовили", - додав він.

Нагадаємо, 6 червня Верховна рада України не підтримала відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

РБК-Україна писало, що народні депутати також відмовилися звільняти міністра оборони України Степана Полторака та главу Служби безпеки України Василя Грицака.

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