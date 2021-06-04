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Наступного тижня офіційно призначать прес-секретаря Зеленського, - джерело

Автор: Владислав Красінський

Наступного тижня буде офіційно призначений новий прес-секретар президента України Володимира Зеленського. Його ім'я поки тримають в секреті.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

На початку тижня співрозмовники видання розповіли, що вже обраний "шорт-лист" кандидатів. На них чекала особиста співбесіда з Зеленським. Станом на обід п'ятниці, 4 червня, рішення майже прийнято.

"Президент практично обрав. Наступного тижня буде указ", - уточнило джерело в ОП.

Ім'я нового прес-секретаря Зеленського в офісі поки не називають.

Нагадаємо, прес-секретар президента України Юлія Мендель в кінці квітня покинула свою посаду. При цьому вона залишиться в команді офісу президента в якості радника з міжнародних комунікацій.

Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прес-секретаря Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи офісу президента.

Журналістку Юлію Мендель призначили прес-секретарем президента в червні 2019 року. Вона перемогла в конкурсі, на який подавалися близько 4 000 кандидатів. Від претендента вимагалося знання не менше трьох мов, досвід роботи в журналістиці або публічній сфері. У фіналі вийшли три людини, Зеленський і співробітники офісу президента особисто проводили з ними співбесіду.

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