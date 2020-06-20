Наступного тижня розпочнуться посилені перевірки кафе та транспорту

Фото: поліція (mvs.gov.ua)

Силовики вже виписали штрафів на 2 млн гривень

Наступного тижня правоохоронці почнуть посилені перевірки кафе, ресторанів і громадського транспорту на предмет дотримання карантинних обмежень. Силовики вже виявили 703 порушення.

Про це в суботу, 20 червня, йшлося між представниками української влади на селекторній нараді щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції, передає прес-служба Офісу президента.

"На наступному тижні почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі недотримання карантину, заклад повинні нести відповідальність.

"Якщо заклади не стежать за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то повинні нести за це відповідальність. Громадські місця повинні відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину", - сказав він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що силовики провели 2,5 тис. перевірок громадського транспорту. Вони виявили 703 порушення, пов'язаних з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспортних засобів і проблемами з ліцензіями. Накладено штрафів майже на 2 млн грн.

Нагадаємо, раніше в уряді заявили про наближення України до нової хвилі коронавірусу через недотримання карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, з 22 червня в Україні набирають чинності нові правила оцінювання готовності регіону до зняття карантинних обмежень, згідно з якими посилити карантин можуть в окремо взятому населеному пункті.

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Автор: Максим Зайченко