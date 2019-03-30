В наступному році змінять програму "Україна-НАТО" для плану дій по членству в альянсі

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що річна національна програми Україна - НАТО буде приближена до вимог плану дій по членству в Північноатлантичному альянсі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Климпуш-Цинцадзе повідомила, що уряд запускає новий інноваційний проект з підготовки стратегічних документів разом з канадським проектом EDGE, який створений для технічної допомоги Україні.

"Нова методика дасть можливість суттєво удосконалити Річну національну програму на 2020 рік, наблизивши її до вимог Плану дій щодо членства в НАТО", - розповіла Віце-прем’єр-міністр.

Вона розповіла, що понад 300 українських держслужбовців будуть готувати річну національну програму під егідою комісії "Україна - НАТО" на 2020 рік за методикою Results-Based Management, яка офіційно використовується владою Канади, Британії та інших країни альянсу.

Климпуш-Цинцадзе зазначала, що нова методика зможе дозволити Україні проводити більш ефективні реформи, а також краще зрозуміти прогрес країни у досягненні цілей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розширення НАТО в Україні допоможе в боротьбі з агресією РФ. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що розміщення військових підрозділів НАТО в Україні може бути перспективою у боротьбі з агресією РФ.