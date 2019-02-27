Наступне засідання ТКГ відбудеться 13 березня

Сьогодні на переговорах ОБСЄ закликала поліпшити пропускну здатність КПВВ на Донбасі

Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске состоится 13 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик поблагодарил за участие в заседаниях контактной группы главу делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алана Эшлиманна.

"Он, к сожалению, заканчивает свою работу. Я хотел бы выразить ему личную благодарность за всю ту поддержку, что мы получили от него и его сотрудников", - сказал дипломат.

Напомним, сегодня представители ОРДЛО во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске сорвали переговоры гуманитарной подгруппы относительно обмена заложниками.

Добавим, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик призвал стороны к увеличению пропускной способности КПВВ на Донбассе, а также заняться разминированием прилегающих к ним дорог. По его словам, наблюдается неуклонный рост количества пересечений линии соприкосновения через действующие пункты пропуска.