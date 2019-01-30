Наступне засідання ТКГ відбудеться 13 лютого

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ сьогодні на засіданні заявив про безальтернативність мінських угод

Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано на 13 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик по итогам переговоров подчеркнул свою приверженность минским соглашениям. Улучшение условий пересечения линии соприкосновения, обмен удерживаемыми лицами, обеспечение сохранности жизненно важной гражданской инфраструктуры стали сегодня предметом обсуждения ТКГ и ее рабочих групп, сказал Сайдик.

Так, экономическая рабочая группа обсуждала, в частности, актуальные вопросы водоснабжения, включая подготовку к проведению аудита компании "Вода Донбасса". Как отметил Сайдик, возможная продолжительность аудита - один год.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что российская сторона в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске отказалась обсуждать обмен заложниками. По словам Геращенко, координаторы ОБСЕ подыгрывают позиции РФ и отмечают, что это должны быть двусторонние переговоры.