Слідство не виявило фактів розкрадання коштів та змови в справі VAB банку, - правозахисник

Як відомо, раніше ВАКС скасував арешти майна підозрюваних у справі "VAB банку".

У рішеннях суду також говориться про відсутність збитків, завданих державі, про який заявляли в Національному антикорупційному бюро України.

У той же час, за словами правозахисника, НАБУ змінило кваліфікацію екс-очильникам НБУ, так як не було доведено привласнення коштів кредиту - а це означає, що арешт на майно осіб не має законних підстав.

Юрист стверджує, що отримання "VAB банком" стабілізаційного кредиту НБУ було економічно обґрунтовано, пов'язано зі значним відтоком коштів вкладників і необхідністю виконання зобов'язань перед ними в 2014 році.

"Саме на повернення депозитів фізичних осіб було направлено більшість отриманих банком коштів. Це було неодноразово підтверджено і НБУ, і експертами, які досліджували первинні документи банківської установи", - заявила юрист.

При цьому зазначений кредит, додає вона, був забезпечений ліквідним нерухомим майном і особистою порукою бенефіціара банку - Олега Бахматюка. При таких умовах, збитки, про які говорить НАБУ, відсутні.

За словами Козаченко, на момент завершення досудового слідства повідомлення про підозри були змінені.

"У них вже немає відомостей про будь-які змови з Пісаруком (колишній в о. голови НБУ, - ред.) Або іншими посадовими особами Національного банку", - зазначає Казаченко.

За тиждень до закінчення слідства посадовим особам НБУ визначена кваліфікація за ст.364 КК України - зловживання службовим становищем.

"Це свідчить про те, що розкрадання коштів стабілізаційного кредиту в результаті досудового розслідування не підтвердилося, тепер НАБУ стверджує лише про порушення порядку надання такого кредиту", - пояснює правозахисниця.