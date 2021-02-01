У Бахматюка заявили, що суд зобов'язав забрати справу VAB Банку з НАБУ

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Печерський районний суд Києва зобов'язав генпрокурора Ірину Венедиктову розглянути клопотання адвоката акціонера аграрної компанії Олега Бахматюка щодо зміни підслідності у справі НАБУ. Суд визнав наявність конфлікту інтересів чиновників і необґрунтованість підозр.

Про це йдеться в заяві "Укрлендфармінг" на сайті.

Крім того, як йдеться в заяві, 28 січня 2021 Апеляційний суд Києва, якому підсудні всі рішення Печерського суду Києва, який відмовив у відкритті апеляційного провадження по апеляційній скарзі, тобто підтвердив законність рішення Печерського суду від 21 січня 2021 року.

"Суд лише підтвердив те, про що ми говорили з самого початку. Тиск на нашу компанію, яке НАБУ надавало під виглядом "розслідування справи" проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука і акціонера нашої компанії Олега Бахматюка, пов'язано виключно з одним фактом: у директора НАБУ Артема Ситника існує прямий конфлікт інтересів. Він був визнаний рішенням судами всіх інстанцій винним у вчиненні корупційного правопорушення, а головним свідком обвинувачення в судах був радник сестри нашого акціонера, Олега Бахматюка ", - заявили в агрохолдингу.

У компанії також додають, що детективи НАБУ, які розслідують справу, мають прямий конфлікт інтересів. Вони проходять по справі СБУ про шантаж працівників банку акціонера "Укрлендфармінгу".

Справа про надання рефінансування VAB Банку, через яке зазнає збитків аграрна компанія, було закрито рішеннями судів через відсутність складу злочину. Відновлено і передано НАБУ справу було саме після заяви шантажистки, яка перебуває в розшуку. Слідство встановило її зв'язку з детективами НАБУ, які за дивним збігом обставин тепер розслідують справу проти акціонера "Укрлендфармінг".

Печерський суд також встановив необґрунтованість підозр фігурантами справи НАБУ проти VAB банку на підставі наданих суду документів, повідомляє агрохолдинг.

"Надумана, сфабрикована справа НАБУ розвалюється. Але, на жаль, вже відбулися процеси, за які ніхто з чиновників НАБУ не поніс відповідальності. В результаті незаконного терору з боку працівників НАБУ було повністю зупинено виробництво на 37 підприємствах групи компаній "Укрлендфармінг". Без роботи залишилися 13 000 українців, бюджет тільки за минулий рік недоотримав 1,5 млрд грн податків. Закриваються ферми, в тому числі - унікальні племінні виробництва. Закриваються птахофабрики. Вже найближчим часом цей перелік жертв особистої помсти Артема Ситника може поповнитися, якщо закон не встане на захист наших прав від свавілля корумпованих чиновників ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти Писарука і Бахматюка стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ колишньому керівництву і екс-власника банку.