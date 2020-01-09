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Активи VAB банку можуть продати в 5 разів дешевше від реальної вартості

Новини » Економіка     09.01.2020 - 17:02
Активи VAB банку можуть продати в 5 разів дешевше від реальної вартості
Фото: відділення VAB банку (прес-служба)

Фонд гарантування вкладів вже відкрив торги

У четвер, 16 січня 2020 року, має відбутися аукціон з продажу пулу активів ПАТ "ВіЕйБі БАНК", організований Фондом гарантування вкладів. При вартості лоту в 5 858,95 млн грн його можуть продати в 5 разів дешевше, хоча екс-власник банку, Олег Бахматюк, пропонував погасити заборгованість банку в обсязі близько 8 млрд грн. Про це повідомляє інформаційне агенство УНІАН, передає РБК-Україна.

Фонд гарантування вкладів оголосив торги за голландською моделлю аукціону на майданчику ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн", на яких планує продаж активів VAB банку. Про це ФГВФО повідомив на своїй сторінці. Лот складається зі 113 кредитів та 3 позицій дебіторської заборгованості 61 юридичної особи – підприємств агропромислової галузі, 59 з яких діючі. 90 кредитів знаходяться у заставі НБУ, йдеться в публікації.

За даними ЗМІ, лот складається з таких об’єктів:

- санаторій-профілакторій та обслуговуючі будівлі в Івано-Франківській області (загальна площа – 5 001 кв. м, сума забезпечення за договором – 443,5 млн грн);

- майновий комплекс (АПК з супутніми об’єктами, площа – 10 399 кв. м, сума забезпечення – 335,3 млн грн), майновий комплекс (площа – 2 783 кв. м, сума забезпечення – 71,5 млн грн), виробнича база (площа – 768,7 кв. м, сума забезпечення – 19,2 млн грн) в Івано-Франківській області;

- комерційна нерухомість площею 22 893 кв. м в Черкаській області (сума забезпечення – 81,9 млн грн);

- цілісний майновий комплекс загальною площею 29 230 кв. м в Івано-Франківській області (сума забезпечення – 39,4 млн грн);

- кондитерський цех площею 580 кв. м в Івано-Франківській області (сума забезпечення – 27,9 млн грн).

Зазначається, що це аукціон на пониження. Як показує практика, більшість лотів на таких аукціонах продається саме за мінімальною ціною - з дисконтом, що іноді доходить до 98-99% від початкової вартості.

"Між тим держава може отримати повне повернення боргів банку в обсязі близько 8 млрд грн, адже екс-власник "ВіЕйБі БАНК" Олег Бахматюк неодноразово пропонував повернення боргів банку державі через механізм реструктуризації, але відповіді на цю пропозицію від НБУ і Фонду гарантування вкладів і досі не отримав", - пише видання.

Нагадаємо, що восени минулого року НАБУ відкрило так звану справу Писарука-Бахматюка, що стосується отримання рефінансування НБУ VAB банком під час фінансово-економічної кризи в Україні у 2014 році.

Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ Олегу Бахматюку.

Бахматюк вважає, що Богдан "замовив" його через бізнес Бахматюк пропонував сплатити борг VAB банку, але справа НАБУ цьому завадила
Новини України Олег Бахматюк
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