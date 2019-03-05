Слідство РФ посилило обвинувачення фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Російське слідство перекваліфікувало їх дії

Российское следствие ФСБ в Крыму ужесточило обвинение двум фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Тимуру Ибрагимову и Мемету Белялову. Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, сообщает Крым.Реалии.

Российское следствие переквалифицировало их действия с ч.2 (участие в деятельности террористической группы) на ч.1 ст. 205.5 УК России (организация деятельности террористической группы).

"В Управлении ФСБ мне и моему подзащитному Мемету Белялову вручили постановление о том, что обвинение в отношении его переквалифицировано с участия в ячейке террористической организации на организатора таковой ячейки. Аналогичное постановление вручили еще одному обвиняемому Тимуру Ибрагимову. Теперь в этом деле в общей сложности три организатора: Тимур, Мемет и Марлен Асанов", - пояснил адвокат.

Семедляев предполагает, что ужесточив обвинение следствие подстраховывает себя от того, чтобы в дальнейшем суд не вернул дело обратно на этап расследования.

Напомним, "Верховный суд" Крыма оставил под стражей фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова.