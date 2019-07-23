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Слідство не підтвердило причетність співробітника СБУ до вбивства Шеремета, - Князєв

Новини » Політика    23.07.2019 - 15:33
Слідство не підтвердило причетність співробітника СБУ до вбивства Шеремета, - Князєв
Фото: Сергій Князєв (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Князєва, щодо цієї особи було проведено комплекс слідчих дій

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що слідство не підтвердило причетність співробітника Служби безпеки України до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Князєва, було проведено комплекс слідчих дій.

"У 2015 році в грудні громадянин Шеремет та пані Притула звернули увагу на можливе слідкування за ними невідомими особами. У рамках кримінального провадження за даним фактом встановлено, допитано та відпрацьовано осіб, які потрапили в поле зору слідчих органів. Ретельно перевірені факти, викладені у журналістському розслідуванні "вбивство Павла" щодо особи, яку журналісти ідентифікували як колишнього працівника СБУ. Проведено комплекс слідчих дій, які на даний час не дали можливості вважати його причетним до цього злочину", - підкреслив глава Нацполіції.

Нагадаємо, раніше Князєв назвав основні версії вбивства журналіста Павла Шеремета. За словами глави Нацполіції, журналіста могли вбити через його професійну діяльність на території України, так і за кордоном.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Нацполіції заявив, що передчасно називати причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета. За його словами, злочин після трьох років розслідування залишається нерозкритим.

Підкреслимо, президент Володимир Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів кримінальної справи про вбивство журналіста.

Князєв назвав основні версії вбивства Шеремета Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів справи Шеремета
Новини України Служба безпеки УкраїниСергій КнязєвПавло Шеремет
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