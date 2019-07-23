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Следствие не подтвердило причастность сотрудника СБУ к убийству Шеремета, - Князев

Новости » Политика    23.07.2019 - 15:33
Следствие не подтвердило причастность сотрудника СБУ к убийству Шеремета, - Князев
Фото: Сергей Князев (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Князева, в отношении этого лица был проведен комплекс следственных действий

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что следствие не подтвердило причастность сотрудника Службы безопасности Украины к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Князева, был проведен комплекс следственных действий.

"В 2015 году в декабре гражданин Шеремет и госпожа Притула обратили внимание на возможную слежку за ними со стороны неизвестных лиц. В рамках уголовного производства по данному факту установлены, допрошены и отработаны лица, попавшие в поле зрения следственных органов. Тщательно проверены факты, изложенные в журналистском расследовании "убийство Павла" в отношении лица, которое журналисты идентифицировали как бывшего работника СБУ. Проведен комплекс следственных действий, которые в настоящее время не дали возможности считать его причастным к этому преступлению", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, ранее Князев назвал основные версии убийства журналиста Павла Шеремета. По словам главы Нацполиции, журналиста могли убить из-за его профессиональной деятельности на территории Украины, так и за рубежом.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Нацполиции заявил, что преждевременно называть причастных к убийству журналиста Павла Шеремета. По его словам, преступление после трех лет расследования остается нераскрытым.

Подчеркнем, президент Владимир Зеленский получил доступ к закрытым материалам по делу об убийстве журналиста.

Князев назвал основные версии убийства Шеремета Зеленский получил доступ к закрытым материалам по делу Шеремета
Новости Украины Служба безопасности УкраиныСергей КнязевПавел Шеремет
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