Слідство у справі українських моряків в Росії відклали на невизначений термін

Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Росія не може притягти моряків до відповідальності

Слідчі ФСБ Росії на необмежений термін призупинили слідчі дії у кримінальній справі стосовно українських моряків, незаконно затриманих в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це російським ЗМІ повідомив адвокат Микола Полозов.

За його словами, таке рішення слідством було прийнято у зв'язку з тим, що моряки знаходяться на Україні і їм не рекомендується перебування на території Росії.

"Провадження у справі припинено на необмежений термін. Призупинення слідства пов'язано з тим, що місцезнаходження обвинувачених відомо, однак у слідства відсутня можливість забезпечити участь у справі всіх 24 моряків... Але це не означає, що моряки ховаються", - сказав він.

Полозов зазначив, що моряки залишаються в статусі обвинувачених, їх потенційно можуть оголосити в розшук якщо будуть знаходитися за межами своєї країни.

"Такий сплячий режим нас не влаштовує, тому ми оскаржуємо цю постанову", - резюмував Полозов.

Нагадаємо, в кінці листопада 2019 в РФ продовжили термін розслідування у справі українських моряків до 25 січня 2020 року. При цьому слідчі дії не були заплановані.

Відзначимо, в ході обміну полоненими у вересні 2019 року Росія передала моряків, яких роком раніше захопила в Керченській протоці нібито за порушення кордону. Захоплені в ході того ж інциденту кораблі були звільнені у листопаді 2019 року. Пізніше стало відомо, що Росія заборонила в'їзд в країну звільненим морякам.