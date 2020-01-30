ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Слідство у справі українських моряків в Росії відклали на невизначений термін

Новини » Політика     30.01.2020 - 10:58
Слідство у справі українських моряків в Росії відклали на невизначений термін
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Росія не може притягти моряків до відповідальності

Слідчі ФСБ Росії на необмежений термін призупинили слідчі дії у кримінальній справі стосовно українських моряків, незаконно затриманих в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це російським ЗМІ повідомив адвокат Микола Полозов.

За його словами, таке рішення слідством було прийнято у зв'язку з тим, що моряки знаходяться на Україні і їм не рекомендується перебування на території Росії.

"Провадження у справі припинено на необмежений термін. Призупинення слідства пов'язано з тим, що місцезнаходження обвинувачених відомо, однак у слідства відсутня можливість забезпечити участь у справі всіх 24 моряків... Але це не означає, що моряки ховаються", - сказав він.

Полозов зазначив, що моряки залишаються в статусі обвинувачених, їх потенційно можуть оголосити в розшук якщо будуть знаходитися за межами своєї країни.

"Такий сплячий режим нас не влаштовує, тому ми оскаржуємо цю постанову", - резюмував Полозов.

Нагадаємо, в кінці листопада 2019 в РФ продовжили термін розслідування у справі українських моряків до 25 січня 2020 року. При цьому слідчі дії не були заплановані.

Відзначимо, в ході обміну полоненими у вересні 2019 року Росія передала моряків, яких роком раніше захопила в Керченській протоці нібито за порушення кордону. Захоплені в ході того ж інциденту кораблі були звільнені у листопаді 2019 року. Пізніше стало відомо, що Росія заборонила в'їзд в країну звільненим морякам.

У справі Шеремета проведуть додаткові розшукові дії ФСБ затримала кримчанина, який "працював на українські спецслужби"
Новини України ФСБследствиеукраинские моряки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся