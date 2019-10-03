Слідство по справі про замах на активіста Михайлика призупинили

Одеський активіст Олег Михайлик заявив про призупинення слідства по справі про замах на його вбивство, який стався 22 вересня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZMINA.

За словами Михайлика, в ухвалі, копії якої він надав журналістам, йдеться про те, що слідство було призупинене у зв'язку з відсутністю речового доказу у вигляді вилученої в січні 2019 року з його легені кулі. Наразі куля перебуває у німецьких криміналістів.

"Без наявності зазначеного речового доказу ... неможливе проведення всіх необхідних судових експертиз, без висновків яких завершити судове розслідування та прийняти остаточне законне рішення в даному кримінальному проваджені неможливо", - йдеться в ухвалі про призупинення слідства.

Також в ухвалі пояснюється, що запит до Міністерства юстиції Німечиини про надання міжнародної правової допомоги, зокрема про передання українським слідчим кулі, не виконано у повному обсязі.

Зазначається, що через те, що річний термін досудового розслідування по справі спливав 24 вересня існував ризик, що слідство не доведуть до кінця у відведені законом терміни.

“Досудове розслідування зупинити у зв’язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва”, - йдеться в постанові слідчого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що усі підозрювані у замаху на вбивство одеського активіста Олега Михайлика були звільнені з-під варти. Двох із підозрюваних відпустили під цілодобовий домашній арешт, а ще в одного взагалі немає запобіжного заходу.