Слідча група у справі MH17 провела перше засідання в оновленому складі

Міжнародна спільна слідча група у справі MH17 в оновленому складі 8 березня провела перше засідання. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора України.

Повідомляється, що сьогодні в Амстердамі, після підписання документів про продовження роботи спільної слідчої групи (Joint Investigation Team) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 і її поновлення, JIT провела перше засідання в новому складі. Всі сторони підтвердили свою повну готовність до співпраці.

Також представники JIT домовилися про подальші кроки у своїй роботі, а також обговорили початок судового процесу.

Нагадаємо, сьогодні в Амстердамі затвердили главу міжнародної слідчої групи від України. Так, заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов очолив міжнародну слідчу групи від України у справі MH17.

Раніше посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов заявив, що залучення української команди до Спільної групи з розслідування авіакатастрофи малайзійського літака рейсу MH17 не зміниться після відставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Як відомо, судовий процес у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 почнеться в Нідерландах 9 березня. Кримінальну справу щодо авіакатастрофи MH17 на Донбасі містить близько 36 тисяч сторінок.