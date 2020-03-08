Відставка Рябошапки не вплине на хід суду у справі MH-17, - посол

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна / Віталій Носач)

Новим керівником української групи у Спільній групі з розслідування буде заступник генпрокурора

Залучення української команди у Спільну групу з розслідування авіакатастрофи малайзійського літака рейсу MH-17 не зміниться після відставки генпрокурора Руслана Рябошапки. Про це сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, пише "Укрінформ".

Українську делегацію, котра буде стежити за ходом судових засідань, очолить заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Він же очолюватиме українську команду у Спільній групі з розслідування.

"...Вважаю, що немає підстав для хвилювання. Головне, що зберігається наступництво у діяльності групи та політична підтримка наших дій на найвищому рівні”, - сказав посол.

Він також додав, що українська делегація також братиме участь у заходах в рамках роботи Спільної групи.

Нагадаємо, судовий процес у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня. Кримінальна справа щодо авіакатастрофи MH17 на Донбасі містить близько 36 тисяч сторінок.

Катастрофа MH17 на сході України сталася 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей із 17 країн.

Верховна Рада 5 березня висловила недовіру генеральному прокуророві України Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.