Слідчі РФ поки не розглядають версію навмисного отруєння Навального

Правоохоронні органи Російської Федерації поки не розглядають версію навмисного отруєння опозиціонера Олексія Навального. Правоохоронці не виключають, що Навальний сам випив або з'їв, що призвело до погіршення стану.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Поки ця версія не розглядається. Не виключено, що він щось випив або прийняв вчора сам", - повідомило джерело.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Омську здійснив екстрену посадку літак, на якому летів Олексій Навальний. Він був доставлений машиною "швидкої допомоги" в лікарню. За словами його прес-секретаря, Навальний був отруєний ніж-то, підмішані в чай.

Пізніше стало відомо, що Навальний впав у кому.

За інформацією лікарів, Навальний знаходиться в стабільно важкому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів; що стало причиною погіршення стану поки не відомо, отруєння розглядається як одна з версій.

У Міністерстві закордонних справ Литви вже висловили стурбованість можливим отруєнням Навального.