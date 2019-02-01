Слідчі РФ допитали 4 українських моряків, - Полозов

Слідчі допитали Андрія Эйдер, Андрія Артеменка, Сороку Василя і Сергія Чулибу

Адвокат Николай Полозов сообщил, что следователи РФ в течение двух дней провели допросы четырех украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Николая Полозова.

Так, следователи допросили Андрея Эйдер, Андрея Артеменко, Василия Сороку и Сергея Чулибу.

"30.01.19 И 31.01.19 состоялись следственные действия (допросы) в отношении военнопленных: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Сергей Чулиба. В ходе следственных действий военнопленные ответили на вопросы следователей в рамках статьи 17 третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными", - написал он.

Полозов отметил, что раненые военнопленные дополнительно ответили на вопросы адвокатов относительно состояния здоровья.

Кроме того, в отношении раненых военнопленных адвокатами были заявлены ходатайства о госпитализации в Украине или нейтральной стране (в соответствии с положениями Конвенции), и проведении медицинского обследования в лечебных учреждениях вне системы ФСИН.

По его словам, остальных военнопленных украинских моряков допросят на следующей неделе.

Напомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов сообщал, что в оккупированном Крыму готовятся попытки давления на адвокатов, которые участвуют в защите захваченных войсками РФ украинских моряков около Керченского пролива.