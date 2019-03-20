ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стали відомі дані "чорних скриньок" з літака, який розбився в Індонезії

Новини » Суспільство    20.03.2019 - 11:45
Стали відомі дані "чорних скриньок" з літака, який розбився в Індонезії
Фото: авіакатастрофа в Індонезії (twitter.com/Sutopo_PN)

Пілоти перед катастрофою в Індонезії намагалися звіритися з керівництвом по експлуатації

Пілоти Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air, який розбився в жовтні 2018 року, перед катастрофою в Індонезії намагалися звіритися з керівництвом по експлуатації, в пошуках вирішення виниклих проблем. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі із змістом записи бортових самописців.

Зазначимо, раніше дані з його самописців не розкривалися. За словами співрозмовника агентства, про проблеми з управлінням другий пілот повідомив вже через дві хвилини після зльоту. Він передав диспетчерам, що екіпаж має намір підняти лайнер до висоти 1,5 км. Інше джерело стверджує, що про проблему диспетчерам повідомив капітан повітряного судна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дані, отримані з бортових самописців після авіакатастрофи Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії, вказують на схожість аварії Boeing в Індонезії в жовтні 2018 року.

Відзначимо, в Boeing 737 MAX, який розбився в понеділок, 29 жовтня, через кілька хвилин після вильоту з Джакарти, за день до того виникли технічні проблеми.

Додамо, на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

Число загиблих через повінь в Індонезії зросло Кількість жертв в результаті повені в Індонезії зросла до 64
Новини України авиакатастрофаИндонезия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся