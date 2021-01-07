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Слідчий СБУ віддав 24 кг арештованого золота власнику, йому загрожує 10 років в'язниці

Україна, Четвер 07 січня 2021 01:16
Слідчий СБУ віддав 24 кг арештованого золота власнику, йому загрожує 10 років в'язниці
Фото: арештоване золото (facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

У Львові слідчий Служби безпеки України безпідставно віддав 24 кілограми арештованого золота та срібла попередньому власнику. Тепер його підозрюють у перевищенні службових повноважень.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідчі ДБР з’ясували, що правоохоронець 14 січня 2019 року безпідставно передав 24 кілограми срібних та золотих ювелірних виробів, що були арештовані в листопаді 2018 року.

У ДБР наголошують, що слідчий точно знав про арешт виробів, але все ж повернув їх попередньому власнику. Той, своєю чергою, продав їх як брухт за 8,6 млн гривень.

Слідчого підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає від 7 до 10 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, у Київській області викрили банду зі збуту фальшивих грошей в Києві і області. Вони могли завдати шкоди державі на 20 мільйонів гривень.

Раніше СБУ затримала групу, що отримувала мільйонні доходи від збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин. Вони відправляли "товар" в різні регіони країни.

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