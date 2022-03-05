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Слідом за Михалковим. Україна оголосить Газманова в міжнародний розшук

Автор: Валерія Поліщук

Український суд прийняв рішення заочно заарештувати російського виконавця Олега Газманова. Генпрокуратура почала процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедиктову.

Газманова заочно заарештували через підозри у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України відповідно до статті 110 Кримінального кодексу.

Стаття передбачає до п'яти років з конфіскацією майна або без.

У своєму повідомленні Венедиктова використовувала слова з відомої пісні Газманова"офіцери". Генпрокурор переробила її на свій лад, залишивши ключове.

"Ми в Україні вважаємо, що офіцери (вони ж росіяни) сьогодні скоюють злочини в Україні. І так, ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітися ніяк — тільки в суді", - резюмувала Венедиктова.

Нагадаємо, раніше суд вирішив заочно заарештувати російського режисера Микиту Михалкова.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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