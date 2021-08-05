Слідкуйте за сайтом президента: Данілов розповів, чи будуть санкції проти Коломойського

В ході бесіди у Данілова запитали за яким принципом вводяться санкції проти українських олігархів і чи з'являться в списку нові прізвища, зокрема Ігоря Коломойського, Олександра Дубинського та Андрія Деркача.

Секретар РНБО відповів, що всі, введені проти громадян України санкції, розміщені на сайті президента країни. "Всі санкції, вже введені проти громадян України, розміщені на сайті президента. Ніяких санкцій в таємному режимі немає", - підкреслив він.

За його словами, якби проти згаданих вище олігархів були введені санкції, то їх би опублікували.

"Чи будуть вони (санкції - ред.)? Слідкуйте за сайтом президента, там обов'язково з'являться Додаткові прізвища, імена та по батькові", - додав Данилов.