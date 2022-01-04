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В Ізраїлі розбився військовий вертоліт: є загиблі

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Ізраїль, Вівторок 04 січня 2022 03:19
В Ізраїлі розбився військовий вертоліт: є загиблі Фото: в Ізраїлі розбився військовий вертоліт (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі військовий вертоліт зазнав аварії на півночі країни. В результаті два пілоти Армії оборони Ізраїлю загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Вертоліт впав недалеко від узбережжя портового міста Хайфа. Він вилетів на навчання близько 20: 00 і розбився приблизно через годину.

Третьому пілоту, який перебував у вертольоті, вдалося вижити. Його доставили в Хайфський медичний центр Рамбам для лікування з травмами середнього ступеня тяжкості.

У лікарні заявили, що його стан стабільний, лікування проходить в шоковому відділенні, а потім його переведуть у відділення інтенсивної терапії для подальшого лікування.

Пошуково-рятувальні групи ЦАХАЛа витягли двох інших членів екіпажу з води і провели реанімаційні заходи, але не змогли їх оживити. Їхні сім'ї були повідомлені про втрату.

Військові заявили, що вижив був патрульним. Екіпаж розбитої моделі вертольота зазвичай складається з пілота, другого пілота і морського офіцера.

Причиною аварії стала технічна несправність, а не Напад. Ведеться слідство.

Нагадаємо, що з Сектора Газа випустили по Ізраїлю ракети. Військові Ізраїлю відповіли.

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