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На Слов'янському напрямку окупанти зазнали втрат і відвели війська в Ізюм

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Харківська область, Середа 01 червня 2022 07:46
На Слов'янському напрямку окупанти зазнали втрат і відвели війська в Ізюм Фото: на Слов'янському напрямку окупанти зазнали втрат і відвели війська в Ізюм (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Слов'янському напрямку російські окупанти провели перегрупування військ. Унаслідок втрат в районі Довгенького загарбники відвели окремі підрозділи на відновлення в місто Ізюм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Відзначається, що з метою посилення охорони і оборони логістичних маршрутів ворог посилив угруповання в населеному пункті Куп'янськ шляхом переміщення батальйонної тактичної групи.

Крім того, окупанти вели розвідку позицій наших військ за допомогою БПЛА "Орлан-10" в районах населених пунктів Ізюм, Первомайські та Велика Комишуваха.

Раніше повідомлялося, що ударна авіація Повітряних сил завдала удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке, який знаходиться біля Ізюма. Була знищена ротно-тактична група,

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Генштаб ВСУ
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