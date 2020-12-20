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У Слов'янську розслідують потрійне вбивство

Слов'янськ, Неділя 20 грудня 2020 07:14
У Слов'янську розслідують потрійне вбивство
Фото: місце вбивства (slavyansk-police.dn.ua)
Автор: Даша Харченко

В Слов'янську поліція виявила три мертвих тіла зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці почали розслідування потрійного вбивства.

Про це повідомляє Слов'янський слідчий відділ поліції ГУ НП у Донецькій області.

Зокрема, знайшли тіла 56-річного чоловіка, його 54-річної жінки та 80-річної матері.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за п.1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Розпочато операцію з розшуку та затримання злочинців, до якої залучено весь особовий склад місцевої поліції. Територію обстежують кінологи зі службовими собаками. Розгорнуто оперативний штаб, до якого увійшли співробітники управління карного розшуку та слідчого управління обласного главку, а також прокуратури області.

Нагадаємо, в кінці листопада у Слов'янську Донецької області побили фельдшера бригади швидкої допомоги. На неї напали, вимагаючи зробити дитині ПЛР-тест на коронавірус.

РБК-Україна писало, що ввечері 8 грудня в підземному переході на Майдані Незалежності виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням. Правоохоронці встановлювали всі обставини події.

Також наприкінці листопада в Польщі з ножем напали на двох українських студентів. Українці отримали тяжкі ножові поранення та були госпіталізовані.

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