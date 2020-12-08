У центрі Києва біля метро чоловіка смертельно поранили ножем

Фото: вбивство в Києві (Kiev Operative)

У центрі Києва в підземному переході на Майдані сталася бійка. Чоловік отримав смертельні ножові поранення.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Між двома чоловіками стався конфлікт, в якому один із них зарізав суперника ножем у живіт. 30-річний потерпілий помер на місці від отриманих травм.

Учасники конфлікту були встановлені та доставлені до територіального відділення поліції для з'ясування всіх обставин.

На місці злочину правоохоронці проводять слідчі дії. За даним фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

Розпочато досудове розслідування, яке встановить всі обставини та причини цього кримінального злочину.

Нагадаємо, 27 листопада в Жешуві з ножем напали на двох українських студентів. Молоді люди 19 і 21 років отримали ножові поранення і госпіталізовані з важкими травмами.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік скоїв напад на ветерана війни на Донбасі, поранивши того в шию. Потерпілий у момент нападу займався розповсюдженням агітаційних матеріалів однієї з партій. Нападника затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці.

Також повідомлялося, що на початку жовтня у Чернігові вчинили напад на пасажирський автобус.