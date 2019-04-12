У Слов’янську п'яний водій збив патрульного

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Патрульний потрапив до лікарні з тілесними ушкодженнями

У Слов’янську нетверезий водій збив патрульного і майже 100 метрів провіз його на капоті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції.

Учора ввечері патрульні зупинили автомобіль Hyundai за порушення правил дорожнього руху, однак водій за кермом відмовився спілкуватися з поліцейськими та зачинився всередині авто. Коли патрульний вирішив зафіксувати номерні знаки транспортного засобу, водій різко рушив вперед, здійснив наїзд на інспектора та провіз його на капоті близько 100 метрів. На заклики зупинитися він не відреагував.

У цей час повз саме проїжджав екіпаж відділення безпеки дорожнього руху патрульної поліції і негайно почав наздоганяти авто Hyundai. Згодом авто порушника затримали.

Як виявилося, чоловік за кермом мав ознаки алкогольного сп'яніння. Весь час, поки він втікав, у салоні перебували 2-річна дитина та пасажир.

Фото: затримання порушника (patrolpolice.gov.ua)

У результаті на правопорушника патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ст.126 (Керування без документів) та ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП.

Відомо, що затриманий вже має проблеми з законом. Його притягували до відповідальності за нетверезе керування. Зараз щодо нього тривають слідчі дії по іншій справі.

Патрульний поліцейський внаслідок наїзду отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували до травматичного відділення.

Справою займаються слідчі. Наразі Слов’янським судом обирається міра запобіжного заходу щодо водія-порушника.

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