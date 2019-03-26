У Запорізькій обл. у поліцейських кинули гранату

Фото: граната (УНІАН)

Двоє поліцейських отримали поранення

У місті Пологи у Запорізькій області зловмисник кинув гранату у поліцейських, які прибули на виклик. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Facebook голови Національної поліції Сергія Князева.

Він розповів, що до поліції надійшов анонімний дзвінок, після чого поліцейські виїхали на виклик.

"За адресою їх зустрічає чоловік, махає, щоб підходили і просто посеред вулиці кидає в них гранату. Два офіцери Едуард Лук’яненко та Кирил Міхов отримали контузію та осколкові поранення рук і ніг, але затримали злочинця", - написав Князев.

Фото: постраждалі правоохоронці (facebook.com/Сергій Князев)

Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князів повідомив, що у неділю,17 березня, в місті Вільногірськ Дніпропетровської області водій автомобіля BMW кинув бойову гранату у бік співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів.

РБК-Україна писало, що раніше правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який кинув гранату в приміщення банку у Павлограді (Дніпропетровська область). У затриманого правоохоронці виявили ще одну гранату РГД-5, тубус від гранатомета, тротилову шашку та стріляні гільзи.