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У Запорізькій обл. у поліцейських кинули гранату

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 12:21
У Запорізькій обл. у поліцейських кинули гранату
Фото: граната (УНІАН)

Двоє поліцейських отримали поранення

У  місті Пологи у Запорізькій області зловмисник кинув гранату у поліцейських, які прибули на виклик. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Facebook голови Національної поліції Сергія Князева. 

Він розповів, що до поліції надійшов анонімний дзвінок, після чого поліцейські виїхали на виклик. 

"За адресою їх зустрічає чоловік, махає, щоб підходили і просто посеред вулиці кидає в них гранату. Два офіцери Едуард Лук’яненко та Кирил Міхов отримали контузію та осколкові поранення рук і ніг, але затримали злочинця", - написав Князев. 

Фото: постраждалі правоохоронці (facebook.com/Сергій Князев)

У Запорізькій обл. у поліцейських кинули гранату

Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князів повідомив, що у неділю,17 березня, в місті Вільногірськ Дніпропетровської області водій автомобіля BMW кинув бойову гранату у бік співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів. 

РБК-Україна писало, що раніше правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який кинув гранату в приміщення банку у Павлограді (Дніпропетровська область). У затриманого правоохоронці виявили ще одну гранату РГД-5, тубус від гранатомета, тротилову шашку та стріляні гільзи.

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