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Під Києвом автомобіль поліції в'їхав у магазин

Новини » Надзвичайні події    25.02.2019 - 17:54
Під Києвом автомобіль поліції в'їхав у магазин
Фото: місце ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

Унаслідок ДТП до лікарні потрапила жінка

У селі Нові Петрівці під Києвом поліцейський автомобіль зіткнувся з автомобілем, а потім в'їхав в будівлю магазину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Київської області у Facebook

За версією поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася при спробі поліції зупинити авто водія-порушника, якому врешті-решт вдалося втекти. 

Зазначається, що поліція з червоними та синіми проблисковими маячками переслідувала іномарку, водій якої не хотів зупинятися, порушуючи правила дорожнього руху, намагався відірватися від переслідування.

Правопорушнику вдалося втекти, а екіпаж поліції здійснив зіткнення з іншим авто, а потім в’їхав до місцевого магазину. Окрім цього, внаслідок ДТП механічні ушкодження отримала ще одна поряд припаркована автівка.

Повідомляється, що унаслідок ДТП пасажирку автомобіля, з яким допустили зіткнення поліцейські, доправили до лікарні. 

Фото: місце події (facebook.com/pol.kyivregion)

Наразі по цій дорожньо-транспортній пригоді проводить службове розслідування Інспекція з особового складу поліції Київської області.

Під Києвом автомобіль поліції в'їхав у магазин

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва поліцейський автомобіль спровокував ДТП, зіштовхнувшись з таксі з пасажирами.

РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію BMW Х5, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Столичному шосе у ніч з 15 на 16 лютого та втік з місця події.  

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