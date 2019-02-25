Під Києвом автомобіль поліції в'їхав у магазин

Фото: місце ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

Унаслідок ДТП до лікарні потрапила жінка

У селі Нові Петрівці під Києвом поліцейський автомобіль зіткнувся з автомобілем, а потім в'їхав в будівлю магазину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Київської області у Facebook.

За версією поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася при спробі поліції зупинити авто водія-порушника, якому врешті-решт вдалося втекти.

Зазначається, що поліція з червоними та синіми проблисковими маячками переслідувала іномарку, водій якої не хотів зупинятися, порушуючи правила дорожнього руху, намагався відірватися від переслідування.

Правопорушнику вдалося втекти, а екіпаж поліції здійснив зіткнення з іншим авто, а потім в’їхав до місцевого магазину. Окрім цього, внаслідок ДТП механічні ушкодження отримала ще одна поряд припаркована автівка.

Повідомляється, що унаслідок ДТП пасажирку автомобіля, з яким допустили зіткнення поліцейські, доправили до лікарні.

Фото: місце події (facebook.com/pol.kyivregion)

Наразі по цій дорожньо-транспортній пригоді проводить службове розслідування Інспекція з особового складу поліції Київської області.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва поліцейський автомобіль спровокував ДТП, зіштовхнувшись з таксі з пасажирами.

РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію BMW Х5, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Столичному шосе у ніч з 15 на 16 лютого та втік з місця події.