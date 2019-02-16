У Слов'янську стався вибух у п'ятиповерхівці, є постраждалий

За даними ДСНС, вибух стався через витік газу

В Славянске Донецкой области в результате взрыва в пятиэтажке пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что днем поступило сообщение о взрыве в многоквартирном доме. На месте спасатели выяснили, что в квартире на третьем этаже произошел взрыв бытового газа.

"В результате происшествия пострадал мужчина, 1947 года рождения. Он был госпитализирован в ожоговое отделение Краматорской городской больницы № 3. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по предварительной информации утечка бытового газа произошла в результате разгерметизации", - говорится в сообщении.

Фото: последствия взрыва (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее во Львове произошло частичное обрушение жилого дома. По данным спасателей, в результате инцидента были разрушены несущие стены и межэтажное перекрытие. Жертв и пострадавших не было.

Отметим, на этой неделе миссия ОБСЕ зафиксировала более 400 взрывов за сутки на Донбассе. В то же время с утра 16 февраля в районе ООС соблюдается режим прекращения огня.