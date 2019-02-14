У Львові обвалилася стіна житлового будинку

Фото (dsns.gov.ua)

Попередньо жертв і постраждалих немає

У Львові сталося обвалення житлового будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що 14 лютого в 18:15 по вулиці Личаківській у неексплуатованій частині триповерхового житлового будинку сталося обвалення (зруйновано несучі стіни, міжповерхове перекриття).

В даний час проводяться роботи з розбирання будівельних конструкцій. Попередньо жертв та постраждалих немає. Адміністрацією вирішується питання про тимчасове відселення мешканців житлової частини будинку.

Нагадаємо, в Харкові 11 січня сталося руйнування покрівлі торгового павільйону, в результаті якого постраждали люди. Надзвичайна подія сталася за адресою проспект Московський, 256.

Раніше в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій повідомляли, що в результаті вибуху в Фастові частково обвалився п'ятиповерховий будинок. За даними рятувальників, вибух стався на третьому поверсі будинку, в результаті чого обрушилися третій, четвертий ипятый поверхи.