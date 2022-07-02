Окупанти вдарили по Слов'янську касетними боєприпасами: є жертви і поранені
Російські війська в п'ятницю, 1 липня, знову вдарили по Слов'янську касетними боєприпасами. В результаті загинули чотири людини ще сім отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадима Ляха.
"Вчорашній вечір здався дуже важким. Під обстріл потрапив мкр-н Лимани. Вулиці Барвінківської, Підгірної, Данилевського. Мирний приватний сектор, де немає військових об'єктів. У підсумку - четверо загиблих, сім поранених", - розповів він.
За словами Ляха, касетні снаряди, якими обстрілюють місто, не завдають тотальних руйнувань будівлям, але вони дуже небезпечні для людей.
"90% убитих і поранених перебували на вулиці. Враховуйте це. Не виходьте з приміщень без необхідності. Уникайте масових скупчень народу. Тому поки припинена видача гуманітарної допомоги, яка повинна була початися сьогодні на пунктах роздачі. У понеділок подивимося за обставинами", - додав голова міської адміністрації.
Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати Лисичанськ з різних сторін. Окупанти залучили для цього багато живої сили і техніки.
Як відомо, ЗСУ з усіх сил утримують Лисичанськ - останнє місто в Луганській області, яке знаходиться під контролем України.
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