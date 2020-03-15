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У Донецькій області двох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус

Новини » Суспільство     15.03.2020 - 11:36
У Донецькій області двох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Результати лабораторних досліджень будуть відомі 16 березня

Вчора, 14 березня, у Слов'янську (Донецька область) з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19 було госпіталізовано двох місцевих жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Слов'янської міської ради в Facebook.

Зазначається, що у госпіталізованих був відібраний біоматеріал, який направили для лабораторних досліджень до Києва. Результати досліджень очікуються у понеділок, 16 березня.

"Наразі медичними працівниками здійснюються заходи щодо виявлення контактних осіб та їх ізоляції", - додали в міськраді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ протягом 14 березня отримав 12 нових повідомлень про підозру на захворювання коронавірусом COVID-19. Про підозри на зараження коронавірусом повідомили у Чернівецькій, Рівненській, Черкаській, Волинській, Київській та Тернопільській областях.

Також РБК-Україна писало, що в Єгипті через спалах коронавірусу в готелях курортів Шарм-ель-Шейх та Хургада на карантин відправили українських туристів. Українці зможуть повернутися додому після закінчення карантину, якщо лабораторні тести на COVID-19 виявляться негативними.

Крім того, вчора у Житомирі завершили перевірку двох підозр на зараження коронавірусом COVID-19. Захворювання у жителів Бердичівського та Андрушівського районів не підтвердилося.

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