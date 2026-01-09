В Славутиче блэкаут. Под прицелом РФ энергетика Украины, - мэр

Город Славутич Киевской области остался без света во время массированной атаки РФ на Украину, которая происходит с 8 на 9 января. Пока детали выясняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Юрия Фомичева в Telegram.
"Город обесточен. Причину выясняем", - написал Фомичев.
По его словам, именно в непогоду по всей стране продолжается атака врага, под прицелом объекты критической инфраструктуры.
"Прошу быть внимательными и осторожными. Об изменениях будем информировать Спокойствие и взвешенность", - добавил чиновник.
Отметим, что с 8 на 9 января Россия массированно атакует Украину, объекты критической инфраструктуры, о чем предупреждал сам президент Владимир Зеленский.
Цель врага - оставить Украину без света, тепла и отопления в период непогоды и морозов.
По состоянию на 0:35 9 января известно о взрывах во Львове, также РФ атакует Киев - мэр Виталий Кличко сообщает о повреждении домов в разных районах столицы.