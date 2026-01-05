Славутич остался без света после вражеской атаки

"Ночью в результате вражеской атаки Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света почти 8,5 тысяч семей", - говорится в сообщении председателя ОВА.

Как отметил Калашник, энергетики уже работают над восстановлением.

По его словам, объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Поэтому тепло- и водоснабжение у людей есть. Объекты социальной сферы перешли на работу от генераторов и батарей. Связь и интернет имеется.

"Пункты несокрушимости открыты и готовы принять каждого, кто в этом нуждается. Все коммунальные службы на местах - мы вместе и мы контролируем ситуацию. Полиция и ГСЧС - в усиленном режиме", - проинформировал глава области.

Обновлено в 10:50

Ситуацию в Славутиче прокомментировал городской голова Юрий Фомичев.

По его словам, после вражеской атаки возможны перебои с водоснабжением, поскольку город вынужден переходить на альтернативные резервные источники питания, над чем уже работают энергетики.

"Относительно восстановления электроснабжения в городе, то ситуация пока неизвестна", - сказал Фомичев.

Мэр пояснил, что на данный момент энергетики изучают уровень повреждений по городу и последствия прилетов.

Также он сообщил о попадании вражеского дрона в жилой дом - боевая часть не взорвалась, ее обезвредили и вывезли пиротехники.

На время их работы жителей временно отселяли, однако сейчас люди уже возвращаются в свои дома.

Как заверил мэр, ситуация находится под контролем.