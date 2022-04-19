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Славутич після війни можуть відвести в Чернігівську область, - нардеп

Фото: нардеп Віталій Безгін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Після закінчення війни проти Росії можуть бути переглянуті кордони деяких областей. Зокрема, в перспективі місто Славутич треба буде відвести в Чернігівську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови підкомітету Верховної ради з питань адміністративно-територіального устрою Віталія Безгіна для zn.ua.

За його словами, окупація Славутича стала прикладом можливих проблем з адмініструванням під час військового конфлікту.

"Громаду Славутича, по суті, відразу відрізали російські війська. Добре, що там були запаси води, борошна та іншого продовольства, і громада змогла протриматися. Славутич у перспективі треба буде відводити до Чернігівської області, щоб уникнути таких ризиків у майбутньому", - зазначив Безгін.

Він додав, що кейсу Славутича треба приділити велику кількість часу, напрацювати механізми, щоб не було економіко-соціальних проблем. Після цього знайти консенсус між двома областями.

Зазначимо, Славутич знаходиться на півночі України і є анклавом Київської області всередині Чернігівської.

Нагадаємо, в ході повномасштабного російського вторгнення окупанти кілька днів контролювали Славутич, який є містом-супутником для Чорнобильської АЕС.

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