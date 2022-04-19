Славутич після війни можуть відвести в Чернігівську область, - нардеп

За його словами, окупація Славутича стала прикладом можливих проблем з адмініструванням під час військового конфлікту.

"Громаду Славутича, по суті, відразу відрізали російські війська. Добре, що там були запаси води, борошна та іншого продовольства, і громада змогла протриматися. Славутич у перспективі треба буде відводити до Чернігівської області, щоб уникнути таких ризиків у майбутньому", - зазначив Безгін.

Він додав, що кейсу Славутича треба приділити велику кількість часу, напрацювати механізми, щоб не було економіко-соціальних проблем. Після цього знайти консенсус між двома областями.

Зазначимо, Славутич знаходиться на півночі України і є анклавом Київської області всередині Чернігівської.