Слабая подготовка россиян на левом берегу Днепра ограничивает их наступление, - разведка Британии

16 января 2024 года представитель Южных сил обороны Украины отметил, что материально-техническое снабжение на левом берегу Днепра столкнулось с трудностями.

"Днепровская группировка войск России не добилась успеха во всех своих попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в соотношении сил на этой оси. Вполне вероятно, что слабая подготовка и координация действий российских войск в этом районе ограничивают их наступательные возможности", - заявили в британской разведке.

Военные отметили, что заставить Украину отвести свои силы с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной задачей для России.

"Вполне вероятно, что Россия продолжит атаки в районе Крынки в ближайшие недели, несмотря на растущие потери в личном составе", - говорится в сообщении.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью прошлого года стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

При этом оккупанты продолжают активно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты.

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