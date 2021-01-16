ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Skyrizon заявили, що дії Мінторгу США щодо неї є неправомірними і необгрунтовані

Пекін, Субота 16 січня 2021 13:31
У Skyrizon заявили, що дії Мінторгу США щодо неї є неправомірними і необгрунтовані
Фото: "Мотор Січ" (faceboook.com)
Автор: РБК-Україна

Акціонер ПАТ "Мотор Січ", компанія Skyrizon Aviation Industry Investment (КНР), вважає дії Міністерства торгівлі США по відношенню до неї неприпустимим тиском на китайський бізнес і буде використовувати всі правові інструменти для захисту своїх інтересів.

Про це сказано в офіційній заяві компанії, опублікованому в Huanqiu.

Як йдеться у повідомленні, в даний час в Skyrizon зайняті аналізом впливу рішень Мінторгу США на свою операційну діяльність.

"Компанія Skyrizon ініціювала запуск механізмів оцінки ризиків та реагування, а також пильно відстежує розвиток подій по даному питанню, ретельно вивчаються можливі наслідки включення в список MEU", - сказано в офіційній заяві компанії.

Дії Мінторгу США названі в офіційній заяві Skyrizon неправомірними, а звинувачення на адресу компанії необґрунтованими.

"Ми завжди строго дотримуємося закону і діємо виключно в рамках закону, твердо підтримуємо принципи ринкової економіки і чесної конкуренції, наполягаємо на використанні правових засобів протидії для захисту своїх законних прав та інтересів; в той же час рішуче виступам проти будь-якого узагальнення концепцій національної безпеки, змішування правдивої і неправдивої інформації, а також політизації та ідеологізації стандартних торгово-економічних дій, зловживання державною владою і неправомірних дій, що стосуються необґрунтованого тиску на китайські компанії", - сказано в документі.

Як відомо, вчора Міністерство торгівлі США повідомило про розширення переліку компаній, визначених як "кінцеві військові користувачі" (Military End-User - MEU), для співпраці з якими потрібен спеціальний дозвіл.

Серед інших, в список, спочатку сформований наприкінці 2020 року із сотні компаній, увійшла і Skyrizon.

Міністерство торгівлі США визначає метою даного списку MEU "інформування експортерів і реэкспортеров, що для експорту, реекспорту або передачі певних товарів перерахованих організаціям потрібна ліцензія". Він є частиною правил експортного контролю над оборотом військових технологій і технологій подвійного призначення, які можуть бути використані в оборонній сфері.

Відповідно, мова йде не про санкції, а про спеціальний режим співробітництва Skyrizon з американськими компаніями.

Skyrizon Aviation Industry Investment - одна з китайських компаній, які спільно контролюють понад 50% акцій українського ВАТ "Мотор Січ".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Мотор СичСполучені Штати АмерикиКитайСанкції

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся