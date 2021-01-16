В Skyrizon заявили, что действия Минторга США в отношении нее неправомерны и необоснованны

Фото: "Мотор Сич" (faceboook.com)

Акционер ПАО "Мотор Сич", компания Skyrizon Aviation Industry Investment (КНР), считает действия Министерства торговли США по отношению к ней недопустимым давлением на китайский бизнес и будет использовать все правовые инструменты для защиты своих интересов.

Об этом сказано в официальном заявлении компании, опубликованном в Huanqiu.

Как говорится в сообщении, в настоящее время в Skyrizon заняты анализом влияния решений Минторга США на свою операционную деятельность.

"Компания Skyrizon инициировала запуск механизмов оценки рисков и реагирования, а также пристально отслеживает развитие событий по данному вопросу, тщательно изучаются возможные последствия включения в список MEU", - сказано в официальном заявлении компании.

Действия Минторга США названы в официальном заявлении Skyrizon неправомерными, а обвинения в адрес компании необоснованными.

"Мы всегда строго соблюдаем закон и действуем исключительно в рамках закона, твердо поддерживаем принципы рыночной экономики и честной конкуренции, настаиваем на использовании правовых средств противодействия для защиты своих законных прав и интересов; в то же время решительно выступам против любого обобщения концепций национальной безопасности, смешения правдивой и неправдивой информации, а также политизации и идеологизации стандартных торгово-экономических действий, злоупотребления государственной властью и неправомерных действий, касающихся необоснованного давления на китайские компании", - сказано в документе.

Как известно, вчера Министерство торговли США сообщило о расширении перечня компаний, определенных как "конечные военные пользователи" (Military End-User - MEU), для сотрудничества с которыми требуется специальное разрешение.

Среди прочих, в список, первоначально сформированный в конце 2020 года из сотни компаний, вошла и Skyrizon.

Министерство торговли США определяет целью данного списка MEU "информирование экспортеров и реэкспортеров, что для экспорта, реэкспорта или передачи определенных товаров перечисленным организациям потребуется лицензия". Он является частью правил экспортного контроля над оборотом военных технологий и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в оборонной сфере.

Соответственно, речь идет не о санкциях, а о специальном режиме сотрудничества Skyrizon с американскими компаниями.

Skyrizon Aviation Industry Investment - одна из китайских компаний, которые совместно контролируют свыше 50% акций украинского ПАО "Мотор Сич".