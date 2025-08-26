Sky News показало секретный завод по производству дронов в Украине

Британское издание Sky News получило эксклюзивный доступ к одному из украинских заводов по производству беспилотников, чтобы показать, как страна использует технологии в войне против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как пишет издание, компания General Cherry Drones основанная добровольцами в начале полномасштабного вторжения, увеличила производство в тысячу раз: со 100 дронов в месяц - до сотен тысяч. Но, по словам представителя компании Андрея Лавреновича, этого все равно недостаточно для фронта.
"У россиян много войск, много техники. Наши солдаты ежедневно говорят нам: нам нужно больше, лучше, быстрее", - подчеркнул он.
Подобное мнение высказал и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия нарастила производство дронов, тогда как Украина не может расширить масштабы из-за нехватки финансирования.
Заводы по производству беспилотников держат в секрете и даже перемещают, чтобы избежать российских ударов. В помещениях, которые внешне выглядят как обычные офисы, беспилотники собирают вручную - от квадрокоптеров со взрывчаткой до аппаратов, которые могут атаковать российские разведывательные дроны. Перед отправкой на фронт каждый аппарат тестируют.
Стоимость одного украинского дрона - около 1000 долларов. При этом он может уничтожить вражеский самолет, который стоит в сотни раз больше.
Впрочем, Россия пытается догнать. Пропагандистские кадры с ее заводов показывают сотни новых ударных беспилотников "Герань", готовых к запуску по Украине. Кремль совершенствует иранские Shahed, делая их быстрее и смертоноснее.
Кроме того, РФ развивает технологии беспилотников, управляемых оптоволоконным кабелем, которые невозможно заглушить.
В Украине также создают подобные модели, однако россияне начали производство раньше и получили поддержку из Китая.
Украинские инженеры отмечают, это постоянная гонка инноваций, которая превращает войну в "научно-фантастическую битву машин". По их данным, уже 80% ударов на фронте осуществляют дроны.
Как заключают журналисты Sky News, тот, кто получит преимущество в беспилотной войне в Украине, будет иметь его и в будущих глобальных конфликтах.
Следует подчеркнуть, что после начала полномасштабной войны Украина значительно увеличила производство вооружения и внедрение новейших технологий, которые уже работают на фронте.
По данным министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.
В июле этого года Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет.
Также Украина договорилась с Данией о запуске совместной линии по производству дальнобойных дронов. Тем временем продолжаются переговоры с США.