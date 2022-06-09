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Харизматичний екс-одноклубник Шевченка очолив занепалий гранд Іспанії

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Валенсія, Четвер 09 червня 2022 12:56
Харизматичний екс-одноклубник Шевченка очолив занепалий гранд Іспанії Фото: Дженнаро Гаттузо часів "Наполі" (twitter.com/SSCNapoli)
Автор: Антон Федорців

Головним тренером іспанської "Валенсії" став легендарний колишній хавбек італійського "Мілана" Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

44-річний фахівець очолив "кажанів". Із левантійцями італійський тренер підписав контракт на 3 роки.

Чутки про призначення Гаттузо з'явилися кілька тижнів тому. Напередодні італієць прибув до Валенсії, а клуб анонсував його прихід у соцмережах картинкою-загадкою.

Для Гаттузо-тренера "Валенсія" на стане першим іноземним досвідом. Свою тренерську кар'єру він розпочав у 2013 році саме за межами Італії, очоливши швейцарський "Сьйон".

Пізніше фахівець нетривалий час працював із "Палермо", грецьким ОФІ, а в 2015-2017 рр. тренував "Пізу". Опісля Гаттузо повернувся до "Мілана", де працював із Прімаверою, а в листопаді 2017-го очолив першу команду "россонері".

Під керівництвом нового тренера "Мілан" фінішував 6-м у Серії А та дійшов до фіналу Кубка Італії. У сезоні 2018/19 "россонері" піднялися на один щабель, але відстали від зони Ліги чемпіонів на 1 очко, тому Гаттузо відправили у відставку.

У ході сезону 2019/20 він прийшов у "Наполі", замінивши Карло Анчелотті. У першій кампанії фінішував із неаполітанцями на 7-й сходинці, в другій – 5-м. Залишався без роботи з літа 2021-го, хоча торік міг очолити "Фіорентину".

До слова, мадридський "Реал" і хавбек Модріч пролонгували контракт.

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