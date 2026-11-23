Когда нужно подать заявку

Последний день подачи заявки на получение средств - 15 декабря. После этого нужно дождаться их зачисления, потому откладывать оформление не стоит.

В то же время, полученные средства нельзя будет использовать в обычный двухмесячный срок, если он выходит за пределы установленного декабрьского дедлайна.

К примеру, если деньги поступят 10 декабря, пройти обследование и оплатить его нужно до 19 декабря включительно.

Если же индивидуальный двухмесячный срок использования средств истекает раньше, нужно успеть к этой дате.

Что будет с неиспользованными средствами

Банки автоматически вернут неиспользованные деньги в государственный бюджет не позднее 20 декабря. Подавать для этого отдельное заявление не нужно.

Перенести остаток на следующий год нельзя. Однако те, кто не успеют пройти обследование в 2026 году, смогут повторно подать заявку в 2027 году.

Программа "Скрининг здоровья 40+" предусматривает обследование для раннего выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с психическим здоровьем.